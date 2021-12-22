Федеральний та земельні уряди Німеччини домовилися про посилення карантинних обмежень на Новий рік, проте загальнонаціонального локдауну не запроваджуватимуть, заявив у вівторок, 21 грудня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц на брифінгу після наради з прем’єрами федеральних земель.

«Вакцинація, вакцинація і ще раз вакцинація – ось наша стратегія захисту проти коронавірусу. Ми всі втомилися від пандемії, але мусимо стояти разом проти неї», – заявив німецький канцлер, якого цитує «Укрінформ».

За його словами, майже 60 млн громадян у Німеччині із 84 млн уже вакциновані, але цього недостатньо: аби уповільнити поширення нового штаму Омікрон, необхідно суттєво обмежити контакти, що означає «заборону зібрань на Новий рік». Зокрема, для невакцинованих святкування можливе в колі одного домогосподарства плюс двоє гостей, для вакцинованих – у компанії до 10 людей (без урахування дітей до 14 років). Жодних велелюдних новорічних заходів не буде, заявив Шольц і уточнив, що всі обмеження набувають чинності 28 грудня.

Він зазначив, що в цей період будуть закриті клуби та дискотеки, футбольні матчі проходитимуть без глядачів. Продаж і використання феєрверків буде заборонено. Обмеження, які раніше запровадили для невакцинованих, також продовжать діяти.

Наступна нарада Шольца з прем’єр-міністрами земель відбудеться 7 січня.

Як повідомляв ZAXID.NET, наразі через поширення варіанту коронавірусу «Омікрон» Нідерланди ввели локдаун, а Португалія посилила карантин.