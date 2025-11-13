Роботи фінансуватимуться з місцевого бюджету

У місті Новодністровськ на Буковині місцева фірма проведе реконструкцію тепломереж, а також під’єднає дитячо-юнацьку спортивну школу до котельні. Договір про проведення будівельних робіт з ТОВ «Промбудмеханізація+» підписали 4 листопада. На реконструкцію з місцевого бюджету витратять понад 6,7 млн грн.

Тендер на проведення реконструкції мереж теплопостачання в Новодністровську за 7,4 млн грн оголосили на сайті Prozorro 6 жовтня. Участь в аукціоні взяли дві фірми – ТОВ «Промбудмеханізація+» та приватне підприємство «Універсальна проєктно-будівельна група Сіті строй». Остання фірма виступила з пропозицією 6,8 млн грн. Однак виграла тендер ТОВ «Промбудмеханізація+», яка запропонувала провести роботи за 6,7 млн грн.

На сайті Новодністровської громади вказано, що роботи мають виконати до 1 червня 2026 року. Окрім того, передбачено, що єдину в місті ДЮСШ під’єднають до іншої котельні, яка обслуговує мікрорайон «Сонячний». Реконструкція тепломереж необхідна, аби забезпечити теплопостачання для освітніх та спортивних установ.

За понад 6,7 млн грн підрядник має прокопати траншеї, прокласти сучасні тепло гідроізольовані трубопроводи, улаштувати піщану основу та засипку, бетонні каркаси, а після реконструкції мереж відновити пошкоджений асфальт.

Додамо, що за даними з YouControl для ТОВ «Промбудмеханізація+» це вже не перший державний тендер. Загалом, фірма зі статутним капіталом у 2 тис. грн лише за 2025 рік отримала замовлень на майже 170 млн грн. Найбільший тендер (162 млн грн) з яких – це підряд від ПАТ «Національна енергетична компанія “Укренерго”». Це реконструкція Північного територіального управління операційної діяльності магістральних мереж, до якого входять підстанції, що живлять Київщину. Підприємство мало б облаштувати там споруди цивільного захисту.

Також ТОВ «Промбудмеханізація+» згадується в ухвалі слідчого судді Вінницького міського суду щодо кримінального правопорушення – диверсії. Старший слідчий СБУ у Вінницькій області просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Генерального штабу Збройних сил України. Йдеться про проєктно-кошторисну документацію щодо будівництва захисних споруд на підстанціях «Вінницька» рівнем напруги 330 кВ, «Барська» рівнем напруги 330 кВ та «Вінницька» рівнем напруги 750 кВ. Серед підрядників на цих об’єктах також є ТОВ «Промбудмеханізація+». Кримінальне провадження відкрили в листопаді 2023 року, воно досі триває.

Власники ТОВ «Промбудмеханізація+» – два брати Сергій і Юрій Петрик. Останній є також співзасновником фірми ТОВ «Промбудмеханізація», яка раніше була теж зареєстрована в Чернівецькій області, а потім її перереєстрували в Київ.