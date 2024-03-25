На вулиці Василя Стуса у Нововолинську перехожі виявили мертву пенсіонерку

Вранці 25 березня на вулиці Василя Стуса у Нововолинську перехожі виявили мертву пенсіонерку. Наразі причину смерті жінки, в якої були тілесні ушкодження, встановлює судово-медична експертиза. Про це ZAXID.NET розповіла інспекторка сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич.

Повідомлення про труп людини на території сміттєвого майданчика надійшов правоохоронцям близько 10:30. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що загибла – 94-річна місцева жителька. На її тілі були видимі тілесні ушкодження.

Видання «Конкурент» повідомляє, що у потерпілої був розтрощений череп. Водночас у поліції відмовилися підтвердити або спростувати цю інформацію.



«Тіло жінки скерували на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті», – зазначила Марина Балдич.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Досудове розслідування триває.