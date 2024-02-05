Трагічний інцидент стався на території бази відпочинку у Стрийському районі

Уночі на понеділок, 5 лютого, в озері відпочинкового комплексу у селі Довголука у Стрийському районі на Львівщині виявили тіло жінки.

У ДСНС Львівщини розповіли ZAXID.NET, близько 1:00 ночі в селі Довголука Стрийського району в озері виявили тіло потопельниці. На місце події залучали рятувальників, які за допомогою рятувальної мотузки та човна витягли тіло на берег та передали поліції.

За даними поліції Львівщини, мертву жінку віком близько 40 років в озері побачили очевидці. За попередніми даними, на її тілі не виявили видимих ознак насильницької смерті. Також, за даними поліції, вона не була відвідувачкою відпочинкового комплексу. Особу загиблої ще встановлюють.

У селі Довголука розташована база відпочинку «Шепільська». Адміністрація закладу від коментарів з приводу згаданого інциденту відмовляється.