У Новояворівську потонув 14-річний хлопець

У Новояворівську на Львівщині під час купання в озері Піщане потонув хлопчик 2012 року народження. Про це повідомили у ДСНС та департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Повідомлення про зникнення дитини надійшло до рятувальників 25 червня о 19:05. За попередніми даними, хлопчик зник під час купання в озері Піщане поблизу Новояворівська.

О 21:20 водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби виявили тіло дитини на глибині 11 метрів, приблизно за 10 м від берега. Загиблого підняли на поверхню та передали працівникам поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Рятувальники вкотре закликали батьків не залишати дітей без нагляду біля водойм, а також регулярно нагадувати їм правила безпечної поведінки на воді.

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Крім того, за даними департаменту цивільного захисту області, уночі 25 червня в Бродах в озері на вулиці Набережній виявили тіло 28-річного місцевого жителя. Загиблого знайшли приблизно за 20 метрів від берега. Рятувальники витягнули тіло з води та передали його працівникам поліції. Причини загибелі чоловіка теж встановлюють правоохоронці.

До слова, лише день до цього, у середу ввечері, 24 червня, під час купання на Ясниському кар’єрі на Львівщині втопився 28-річний чоловік.