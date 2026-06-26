У Новояворівську потонув 14-річний хлопець: тіло знайшли на 11-метровій глибині
Трагедія сталася на озері Піщане поблизу Новояворівська
У Новояворівську на Львівщині під час купання в озері Піщане потонув хлопчик 2012 року народження. Про це повідомили у ДСНС та департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.
Повідомлення про зникнення дитини надійшло до рятувальників 25 червня о 19:05. За попередніми даними, хлопчик зник під час купання в озері Піщане поблизу Новояворівська.
О 21:20 водолази Львівської центральної рятувально-водолазної служби виявили тіло дитини на глибині 11 метрів, приблизно за 10 м від берега. Загиблого підняли на поверхню та передали працівникам поліції.
Правоохоронці встановлюють усі обставини трагедії. Рятувальники вкотре закликали батьків не залишати дітей без нагляду біля водойм, а також регулярно нагадувати їм правила безпечної поведінки на воді.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крім того, за даними департаменту цивільного захисту області, уночі 25 червня в Бродах в озері на вулиці Набережній виявили тіло 28-річного місцевого жителя. Загиблого знайшли приблизно за 20 метрів від берега. Рятувальники витягнули тіло з води та передали його працівникам поліції. Причини загибелі чоловіка теж встановлюють правоохоронці.
До слова, лише день до цього, у середу ввечері, 24 червня, під час купання на Ясниському кар’єрі на Львівщині втопився 28-річний чоловік.