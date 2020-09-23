У львівському Парку культури і відпочинку ім. Богдана Хмельницького тривають ремонтні роботи. Там ремонтують арку на вході, а також облаштовують трибуну на стадіоні «Юність». Крім того, у парку завершують роботи над гандбольним майданчиком, який планують відкрити вже у жовтні.

Загалом у парку тривають роботи одночасно над чотирма об'єктами: аркою, гандбольним майданчиком, трибуною та підпірною стінкою стадіону «Юність». До робіт над аркою залучили реставраторів, адже тут потрібно зберегти ліпнину на колонах і зробити гідроізоляцію даху.

«Роботи над аркою складні. Окремі елементи потрібно не просто доповнити, а й зберегти, залучивши реставраторів. Уже зробили перший шар пофарбування, арка буде підсвічена. Робиться доступність: буде два пандуси. Також облаштовують паркан, який має важливу цінність для міста, оскільки зберігає саму структуру входу до парку. Зараз майстри виливають його окремі елементи. Важливо усунути аварійність. Роботи щодо арки завершені на 80%», – зазначив заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

На капремонт арки витратять 1 млн 860 тис. грн.

Реставратори зазначають, що таких капремонтів над аркою, яку збудували у 50-х роках минулого століття, за часів незалежності ще не проводили. Ремонт був доволі складним, адже на об'єкті протікав дах, що могло призвести до руйнування арки.

фото прес-служби ЛМР

На стадіоні «Юність» триває масштабна реконструкція другої трибуни. Її мають завершити у листопаді. Загалом на ці роботи витратять понад 24 млн 867 тис. грн. На самому стадіоні кипить робота над облаштуванням гандбольного майданчика, який також обіцяють відкрити вже цієї осені. Там залишилося встановити освітлення та спеціальне покриття.

«Відреставрувати, відремонтувати це все дуже дорого. Ця трибуна, яка вже зроблена, користується дуже великою популярністю. А саме поле прекрасне для регбі, американського футболу. Крім того, зараз робимо фактично з нуля майданчик для гандболу. І будівельники б'ють палі для великої другої трибуни», – пояснив міський голова Львова Андрій Садовий, який приїхав проінспектувати роботи.

Загалом на реконструкцію спортивної частини витратять близько 70 млн грн.

Зазначимо, що з 2016 до 2019 року у Парку культури і відпочинку провели реконструкцію правої трибуни стадіону. Крім того, облаштували роздягальні. Загалом в парку відремонтували кілька алей, провели освітлення, закупили чотири атракціони, а також реалізували три проекти громадського бюджету: кімнату матері та дитини, йога-парк та пластове містечко.