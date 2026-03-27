Пологовий будинок отримав 1,5 млн грн за послуги, яких не надавав

У перинатальному центрі Івано-Франківської міськради штучно завищували показники наданих медичних послуг, безпідставно отримавши від Національної служби здоров’я України 1,5 млн грн. За зловживання службовим становищем ексдиректорці пологового будинку загрожує до 6 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області у п’ятницю, 27 березня, службовці пологового будинку упродовж 2023–2024 років вносили до електронної системи охорони здоров’я неправдиві дані про нібито надання медичної допомоги новонародженим у складних неонатальних випадках, хоча фактично така допомога не надавалася.

Йдеться про 48 фіктивно внесених складних неонатальних випадків, які стали підставою для нарахування та виплати медзакладу 1,5 млн грн за пакетом медичних гарантій НСЗУ.

Схема діяла у пологовому будинку упродовж 2023–2024 років

«Формування, погодження та подання до Національної служби здоров’я України завідомо неправдивих звітів про обсяг наданих медичних послуг організувала, використовуючи службове становище, колишня директорка закладу», – розповіли правоохоронці.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, у 2023–2024 роках КНП «Міський клінічний перинатальний центр Івано-Франківської міської ради» очолювала Марія Бойко.

Ексдиректорці пологового будинку інкримінують ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем). Санкція статті передбачає від 3 до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років, зі штрафом від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн.