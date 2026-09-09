Українець намагався потрапити на подію за кілька хвилин до офіційного відкриття заходу

Польська поліція затримала 44-річного українця, який намагався потрапити на Міжнародну виставку оборонної промисловості з магазином, спорядженим бойовими патронами, у місті Кельце. Чоловік наразі відмовляється давати пояснення. Про це у середу, 9 вересня, повідомило польське радіо RMF24.

Як йдеться у повідомленні, інцидент стався у вівторок, 8 вересня, близько 11:00 біля входу на територію виставки, яка проходила у польському місті Кельце. Українець намагався потрапити на подію за кілька хвилин до офіційного відкриття заходу, в якому участь брав також міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Під час перевірки в охорони виникла підозра, що чоловік може мати при собі небезпечні предмети, тому працівники викликали поліцію. Після перевірки документів в українця виявили магазин до пістолета з бойовими патронами. Правоохоронці також встановили, що 44-річний чоловік в’їхав на територію Польщі 7 вересня. Зокрема, зазначається, що він працював водієм та привіз на захід двох українських бізнесменів, які брали у ньому участь. На місці події поліцейські обшукали автомобіль, на якому вони приїхали. Проте під час обшуків зброї чи інших небезпечних предметів вони не знайшли.

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Після затримання українця помістили до поліцейського ізолятора. Причини, чому він хотів принести заряджений магазин до пістолета на захід, наразі невідомі, оскільки він відмовляється давати пояснення. Невдовзі чоловіку мають висунути звинувачення. За даними RMF24, ймовірно, суд розглядатиме запит про його депортацію.