Gromda Fight Club – організація, яка проводить турніри з боїв на голих кулаках

Польська поліція проводить обшуки в учасників приватної федерації боїв на голих кулаках Gromda Fight Club. Федерація, яка організовує поєдинки, поширювала у соціальних мережах ксенофобські відео та дописи, а один з учасників підозрюється у жорстокому побитті молодих українців у Вроцлаві. Про це у середу, 9 вересня, повідомило польське радіо RMF24, з посиланням на інформацію Окружної прокуратури Варшави.

«Зранку в різних місцях у Польщі тривають обшуки в межах розслідування щодо Gromda Fight Club. Процесуальні дії проводять співробітники поліції з Воєводського управління поліції (KWP) у Радомі за підтримки експертів», – йдеться у повідомленні Окружної прокуратури Варшави.

Зазначається, що ще наприкінці липня у прокуратурі Варшави повідомляли про початок розслідування через публікації, які учасники федерації на голих кулаках Gromda Fight Club публікували у соціальних мережах. За даними прокуратури, йдеться, зокрема, про відеоматеріали та дописи, які стосуються розпалювання ненависті, пропаганди насильства, погроз та образ, спрямованих проти громадян України, а також мігрантів з Азії та Африки. Зокрема, учасники поширювали ролики на офіційних сторінках федерації у мережі X, ютубі та фейсбуці.

«Тут Польща. Це наш шматок землі і наші правила. Якщо комусь це не подобається – геть звідси», – йдеться в одному з дописів.

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Зазначається, що у дописах часто публікували фотографії бійців з молотками та кийками. На сторінці Gromda у фейсбуці близько 546 тис. читачів.

Як писав ZAXID.NET, наприкінці липня польська поліція затримала двох чоловіків, які напали на пару українців у Вроцлаві. На думку постраждалих, причиною нападу міг стати український акцент. Польські користувачі мережі X тоді з’ясували, що серед затриманих нападників є охоронець нічних клубів та учасник популярної приватної федерації боїв на голих кулаках Gromda Fight Club – 45-річний Адам Цибінський.

Правоохоронцям вдалося його затримати при спробі втечі з Вроцлава. Відомо, що учасник федерації раніше відбував 10-річне ув’язнення. Попри це, на офіційній сторінці Gromda тоді засудили дії Цибінського та відмежувалися від побиття українців у Вроцлаві і попросили не асоціювати з такими інцидентами. Наразі третього нападника, причетного до побиття української пари, польська поліція досі не розшукала.

До слова, Gromda Fight Club – польська організація, заснована у 2020 році, яка проводить турніри з боїв на голих кулаках. На своєму офіційному сайті GROMDA називає себе «елітним клубом боїв на голих кулаках» та зазначає, що розпочала діяльність як клуб, орієнтований на бої на голих кулаках, і позиціонує свій формат як повернення боксу до його первісної форми.

Нагадаємо, у Польщі зростає кількість нападів на українців. У першій половині 2026 року 180 громадян України звернулися до поліції та заявили про злочини, які були скоєні на ґрунті ненависті. За даними польської поліції, такий показник є на 30% більшим, ніж минулого року. Водночас у поліції наголошують, що кількість таких випадків і надалі зростає. Про зміну ставлення поляків до українців свідчать також результати соціологічного опитування, згідно з яким 33,6% поляків заявили, що їхнє ставлення до українців погіршилося.