Авто збило хлопчика, коли повертало на кільцевій дорозі

У Польщі пасажирський автобус збив 5-річного хлопчика з України, який їхав на велосипеді. Про це повідомив 7 вересня TVP3 із посиланням на місцеву поліцію та прокуратуру.

За даними правоохоронців, ДТП сталося у суботу, 6 вересня, у польському місті Хшанув. 5-річного українця, який їхав на велосипеді вулицею Освенцимською, збив міський автобус №32А SOR BNG 12, який виїжджав з кільцевої розв’язки поблизу пішохідного переходу.

«Водій поступився дорогою двом велосипедистам, а потім поїхав, нікого не побачивши. Хлопчик врізався в правий бік автобуса за першою віссю», – йдеться у повідомленні.

Дитину доставили до лікарні в Кракові гелікоптером. Попри реанімаційні заходи хлопчик помер від отриманих травм.

За попередніми даними, 69-річний водій автобуса був тверезим. У нього взяли аналізи на наявність наркотиків у крові. Його водійські права вилучили правоохоронці.

На місці події працювали три пожежні бригади, поліція та бригада швидкої допомоги. Наразі правоохоронці з’ясовують причини та обставини ДТП.

Мати дитини наразі не опитували, оскільки вона перебуває у шоковому стані. Родині загиблого хлопчика надають психологічну підтримку.