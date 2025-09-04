Вздовж маршруту фунікулера обірвався трос

Ввечері у середу, 3 вересня, у столиці Португалії Лісабоні зійшов з рейок популярний туристичний фунікулер Gloria, внаслідок чого 16 людей загинуло та ще 23 постраждали. Про це повідомив телеканал CNN Portugal.

Відомо, що інцидент стався 3 вересня поблизу проспекту Свободи близько 18:05 за місцевим часом. Причина аварії наразі невідома. Португальська газета Observador зазначає, що вздовж маршруту фунікулера обірвався трос, що призвело до втрати керування та зіткнення з сусідньою будівлею. Внаслідок інциденту 15 людей загинуло, 18 постраждали. Серед них є іноземці.

Observador додає, що загальне технічне обслуговування фунікулера проводять кожні чотири роки. Останній раз огляд робити у 2022 році. Фунікулер також щодня перевіряють щодо його поточного технічного стану.

«У нас є суворі протоколи, чудові фахівці протягом багатьох років контролюють стан, нам потрібно розібратися в тому, що сталося», – наголосили у компанії, яка обслуговує фунікулер.

BREAKING:LISBON FUNICULAR DERAILS



Close-up footage shows the Elevador da Glória, one of the city’s most iconic trams, after it jumped the tracks in central Lisbon. Emergency services rushed to the scene, with at least 3 fatalities confirmed. pic.twitter.com/zZ3D03PAXi — The_Independent (@TheIndeWire) September 3, 2025

У Лісабоні оголосили триденну жалобу, а прокуратура та поліція розпочали розслідування причин аварії. Президент Португалії Марселу Ребелу ді Соза висловив співчуття сімʼям загиблих та поранених. Він заявив, що сподівається на швидке розслідування інциденту.

Президент України Володимир Зеленський також висловив співчуття з приводу трагічної аварії.

«Від імені українського народу висловлюю щирі співчуття сім’ям загиблих, Президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі, Прем’єр-міністру Португалії Луїшу Монтенегру та бажаю якнайшвидшого одужання постраждалим», – йдеться у дописі.

Now 15 dead and 20 injured after the famous yellow Lisbon elevator tram derailed today, apparently cause a cable snapped



This makes it the biggest disaster in Portugal in 24 years



Terrible tragedy pic.twitter.com/MD8Otk1oDN — @levelsio (@levelsio) September 3, 2025

Доповнено о 09:28. Директор судової поліції Лісабона і Вале-ду-Тежу Жоао Олівейра розповів, що кількість постраждалих збільшилася до 23 людей.

Оновлено об 11:59. CNN Portugal повідомив, що кількість жертв збільшилася до 16 людей. Також журналісти з’ясували, що серед поранених є трирічний хлопчик німецької національності. В аварії він втратив батька, а його мати перебуває у важкому стані.

Зазначимо, що фунікулер Gloria має статус національної пам’ятки та є однією з найвідоміших туристичних розваг Лісабону. Його відкрили ще в 1885 році. Фунікулер з’єднує центр Лісабону з районом Байрру-Алту й здатен перевозити до 42 людей. Довжина маршруту складає приблизно 250-275 м шляхами з досить крутим схилом. Поїздка триває приблизно 3 хвилини, а інтервал курсування – кожні 10-15 хв.

