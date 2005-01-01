У Польщі можуть призначити міністра для боротьби зі смогом

Новим міністром може стати Пьотр Возни

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький має намір невдовзі призначити нового міністра для боротьби зі смогом. Про це повідомляє RMF FM.

Міністр повинен буде передусім координувати дії всіх міністерств відповідальних за боротьбу з забрудненням повітря. Зараз за це відповідає міністр довкілля Ян Шишко, але ефект від його роботи незначний.

Вже відомо, що кандидатурою нового міністра вважають юриста Пьотра Возного. На даний час він є радником Моравецького, а до цього був віце-міністром цифровизації.

Відставання у боротьбі зі смогом уряд Польщі планує наздогнати з Нового року. Рік тому міністри оголосили про боротьбу з забрудненням, але більшість обіцянок не були реалізовані. Смог є досить серйозною проблемою в багатьох регіонах Польщі. Причинами його виникнення є польські підприємства, а також приватні особи, які використовують в якості палива вугілля. Вже не перший рік повітря у Польщі визнають найзабрудненішим у ЄС.

До слова, Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права. Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.