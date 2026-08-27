Момент інциденту зафіксував відеореєстратор автомобіля, який рухався поруч

У польському Вроцлаві 23-річний пасажир напав на таксиста з Білорусі після того, як почув його східний акцент. Чоловік спочатку ображав водія через його національність, а потім ударив його скляною пляшкою по голові. Про інцидент повідомила польська поліція у середу, 26 серпня.

Напад стався 19 серпня. 66-річний таксист розповів правоохоронцям, що перевозив молодого чоловіка, коли той звернув увагу на його акцент і почав висловлювати образи, пов’язані з національністю. Під час поїздки конфлікт загострився. Пасажир схопив скляну пляшку та вдарив нею водія по голові.

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Момент інциденту зафіксував відеореєстратор автомобіля, який рухався поруч. На записі видно, як таксі зупиняється просто посеред дороги, після чого пасажир вибігає із заднього сидіння, а водій намагається втекти за ним. Водночас після удару керманич почав втрачати рівновагу – він рухався невпевнено, хитаючись і тримаючись за припарковані поруч автомобілі.

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Поліція оперативно встановила особу нападника та затримала його. Чоловікові висунули обвинувачення у нападі на людину через її національну приналежність. До підозрюваного застосували запобіжний захід у вигляді поліцейського нагляду. У разі обвинувального вироку йому може загрожувати до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у польському Радомі 2 серпня стався напад на трьох 20-річних українців. За даними польських ЗМІ, 34-річний житель Любліна Томаш Г. зустрів молодиків на вулиці Мальчевського та почав розпитувати їх про походження, після чого між ними виникла суперечка. Українці розповіли, що чоловік також намагався провести їм «лекцію про Волинь».