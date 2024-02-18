Посол Росії в Польщі Сергій Андрєєв разом з представниками російської адміністрації під час святкування річниці, на місці, де стояв пам'ятник генералу Івану Черняховському

Російський посол в Польщі Сєргей Андрєєв у неділю, 18 лютого, поклав вінок до місця знесеного пам'ятника радянському генералу Івану Черняховському в Пенєжно, що в Браневському повіті Вармінсько-Мазурського воєводства Польщі. Це супроводжувалося протестом українців, які освистували і кричали в сторону російської делегації. Про це пише RFM24.

Як повідомляється, російський посол взяв участь у покладанні квітів на місці, де до 2015 року був встановлений памятник Івану Черняховському, радянському генералу, командувачу військами 3-го Білоруського фронту, який загинув під час Другої світової війни на території Польщі. В рамках процесу декомунізації збудований ще в 1970-х рр. памятник радянському генералу демонтували. Серед причин називали його незадовільний технічний стан, а також суперечливу постать самого Черняховського: він брав участь у ліквідації структур Вільнюського округу Армії Крайової, яка була збройною силою легального уряду Республіки Польща в екзилі. Таким чином, як зазначають історики, він сприяв нав’язуванню Польщі комуністичної системи всупереч волі суспільства та всупереч закону.

«Пам’ятник знесли (...), але ми приходимо сюди щороку на день пам’яті Черняховського», – сказав Андрєєв у супроводі групи поляків із близько 20 осіб.

Оскільки на місці знесеного пам’ятника стоїть хрест із табличкою жертвам тоталітаризму, люди, які супроводжували посла, принесли портрет Черняховського на мольберті та поклали під нього квіти. Після церемонії портрет забрали.

Натомість на подію прийшли також представники української меншини та поляки з району Пенєжно, які кричали і засвистували мітинг. Зокрема, в сторону Андрієва лунали слова: «вбивця, «омий руки від крові», «ми не хочемо Путіна», «не вбивайте українців», «ганьба».

Водночас на адресу поляків, що супроводжували Андрєєва, лунали слова: «зрадники», «рублі вивалюються з кишень», «агенти».

Мітингувальники співали, серед іншого: гімн України, народні пісні, а також з гучномовців грали сучасні антиросійські пісні.