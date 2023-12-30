Момент знесення пам'ятника радянській армії у селищі Куликів Лопатинської громади

У п’ятницю, 29 грудня у Лопатинській громаді, що в Червоноградському районі Львівської області демонтували чотири пам’ятники радянським солдатам. Вони стали останніми такими об’єктами на території всієї області, повідомили в ініціативній групі «Декомунізація Львівщини».

«Цей день настав! Вчора силами ветеранів російсько-української війни з руху «Суспільство майбутнього» та ГО «Коло Честі», представників обласної декомунізаційної робочої групи, а також небайдужих підприємців було демонтовано останні на Львівщині 4 пам'ятники із зображенням радянських окупантів, які знаходились на території Лопатинської територіальної громади», – йдеться у повідомленні на Facebook сторінці ініціативи.

З відео стає зрозуміло, що демонтували памятники у селах Сморжів, Нивиці, а також селищах Лопатин та Куликів.

Зазначається, що на території області наразі ще є декілька ідеологічних об'єктів радянського періоду, які, за словами учасників ініціативи, також невдовзі демонтують.

«Передаємо естафету іншим областям, а також країнам східної Європи, які зазнали величезної шкоди від московської радянської тоталітарної системи», – йдеться у повідомленні.

Член ініціативної групи з декомунізації Захар Миляник у Facebook зазначив, що наразі за рік в області демонтовано 302 обʼєкти.

«Лишається 9 «родін» і колгоспниць, які теж незабаром впадуть», – йдеться у повідомленні.

До слова, демонтаж пам'ятників-символів радянського режиму відбувається на підставі рішення Львівської обласної ради від 20 вересня 2022 року про завершення декомунізації та деколонізації на території Львівської області. У документі містяться рекомендації територіальним громадам демонтувати усі пам’ятники, пам’ятні знаки, меморіали, які символізують тоталітарний окупаційний радянський режим.