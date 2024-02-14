У середу, 14 лютого, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про погрози повної блокади кордону з боку польських фермерів і про позицію політиків сусідньої держави.

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Блокада кордону між Польщею та Україною відновилася, вона може стати затяжною і навіть тотальною. На рішення Єврокомісії продовжити безмитну торгівлю з Україною до 2025 року польські фермери відреагували різкою незгодою. Минулого тижня вони заблокували три пункти пропуску, з понеділка ще два, а від 20 лютого погрожують перейти до тотальної блокади залізничних станцій і портів. Акції протесту переростають у відверті провокації. Українців обурила витівка учасників протесту, які висипали зерно з українських вантажівок просто на дорогу. Це сталося у пункті пропуску «Дорогуськ – Ягодин». Замки причепів вантажівок поляки розрізали болгаркою, а купи збіжжя довелося збирати з асфальту та узбіччя.

Польська поліція ще вивчає обставини, а міністр сільського господарства і розвитку села Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення за цей інцидент. Водночас він назвав його «актом відчаю» і попросив з розумінням ставитися до надзвичайно важкої ситуації, в якій опинилися польські фермери. Цю важку ситуацію можна окреслити одним словом – конкуренція. Так, різноманітні правила і квоти від Єврокомісії обмежують умови праці аграріїв у Польщі та інших країнах ЄС, однак численні дотації та компенсації урівноважують негативні моменти. Не вірите? Погляньте, як виросла економіка Польщі після вступу до Євросоюзу!

От у кого справді важка ситуація, то це в українських аграріїв. Удари «шахедів» по зерносховищах і техніці, заміновані поля, викрадений окупантами урожай, а тепер іще і заблоковані кордони – всі ці фактори незнані нашим друзям полякам. Саме в такому дусі прокоментував провокації на кордоні й мер Львова Андрій Садовий. Його слова багатьом у Польщі дуже не сподобалися.

Слова про «ницість і ганьбу» чомусь дуже зачепили віце-спікера польського Сейму, представника селянської партії Пйотра Зґожельского. Він дорікнув Садовому, що той «розмовляє бандерівською мовою», але не пояснив, що має на увазі під визначенням «бандерівська мова». Однак для багатьох популістів у Польщі це вже класичний спосіб у полеміці з українцями: у будь-якій невигідній ситуації згадуй Бандеру.

Отож мова Бандери в інтерпретації пана Зґожельского – це мова ворожнечі що поляків. Я лише повторю слова самого пана віце-спікера, щоб ми добре їх усвідомили: «Скандально, що харчі, які мають конкурентну ціну і невідомий хімічний склад, можуть бути допущені до Польщі». Тобто конкурентоздатність українських виробників навіть в умовах війни це і є головна проблема для Зґожельского і таких, як він. Вони вступили до Євросоюзу, а тепер не хочуть грати за спільними правилами! І виявляється, що винні в цьому українці. Нечувано! А про невідомий хімічний склад українських товарів це уже повна нісенітниця, яка віддалено нагадує історії російської пропаганди про «натівські» лабораторії й біологічну зброю.

Віце-спікер Сейму зверхньо радить українським урядовцям не псувати добрі відносини з Польщею, хоча кордон заблоковано саме з польського боку. І саме українські водії помирали в кілометрових чергах. Лише уявімо собі той ступінь лементу та істерики, який підняли б польські націоналісти та популісти у разі виникнення дзеркальної ситуації на кордоні. Відповідь мера Львова на закиди польського віце-спікера про «мову Бандери» була дипломатичною і стриманою.

Садовий повідомив, що не буде розпочинати зі Зґожельським хайпову суперечку, і звернувся до численних польських друзів України, з якими говоримо однією мовою. Сьогодні й справді важливо попри всі образи й непорозуміння не дати ворогам та короткозорим пристосуванцям від політики перетворити блокаду на кордоні на підмурок стіни між Польщею й Україною. Ми обов'язково проб'ємося!