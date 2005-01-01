У Польщі відкрили реєстр із даними педофілів

Міністр юстиції Польщі: Право на охорону дітей вище за анонімість педофілів

З 1 січня в Польщі офіційно відкрили реєстр з даними небезпечних сексуальних злочинців. Про це повідомляє прес-служба міністерства юстиції країни.

«Право на охорону наших дітей вище за анонімність злочинців. Держава несе відповідальність за захист дитини, а не педофіла. Злочинець, який ображає дітей, повинен мати справу з серйозними наслідками. Не тільки багаторічним вироком, а й втратою анонімності», - наголосив глава відомства Збігнєв Зьобро.

За його словами, «після виходу з в'язниці злочинець має бути під постійним контролем, щоб всі знали, що він є їхнім сусідом». Відповідні зміни внесли до Кримінального кодексу Польщі. Зьобро також додав, що така практика є в багатьох країнах, в тому числі в США, і є ефективним способом запобігти жертвам, оскільки вона дозволяє контролювати таких злочинців.

Згідно із повідомленням, всього опублікували імена, фотографії та адреси проживання 768 педофілів, жертвами яких ставали діти до 15 років.

Крім відкритої частини реєстру, є ще закрита, в якій розмістили дані про 2614 осіб, які вчинили сексуальні злочини щодо неповнолітніх у віці від 15 до 18 років. Також в цей список потрапили розповсюджувачі дитячої порнографії. Суди відмовили в розміщенні інформації про них у відкритому доступі. Закритим реєстром зможуть користуватися поліцейські, судді, прокурори, а також керівники шкіл і літніх таборів для відпочинку дітей.