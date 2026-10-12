Екстрені служби на місці нападу в Остроленці

У Польщі за вихідні поліцейські застрелили двох чоловіків, які погрожували ножами. Ще 135 людей затримали після серії нападів із ножами по країні. Серед найгучніших випадків – напади у школах, після яких польська поліція посилила патрулювання біля навчальних закладів. Про це пише RMF радіо.

Після трьох ножових нападів у школах польські правоохоронці посилили патрулювання біля шкіл та дитсадків по всій країні. Відтоді вони перевірили близько 80 тис. навчальних закладів і затримали 135 людей.

У Бидгощі чоловік помер після пострілу поліцейської

Ввечері 11 жовтня у Бидгощі, що на півночі Польщі, поліцейські приїхали на виклик: 44-річний поляк поводився агресивно та завдавав собі тілесних ушкоджень. Спочатку на місце приїхав один патруль. Згодом поліцейські викликали підкріплення. Чоловік вибіг із під'їзду, не реагував на вимоги правоохоронців і пішов у їхній бік із ножем.

Одна з поліцейських зробила постріл із табельної зброї. На місці вже була швидка, тому чоловікові одразу надали допомогу. Однак невдовзі після 22:00 він помер у лікарні. Обставини стрілянини розслідуватимуть.

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У Новому Сончі поляк кинувся з ножем на поліцію

Ще один смертельний випадок стався у Новому Сончі, що на півдні Польщі. 11 жовтня близько 10:40 поліція отримала повідомлення про 41-річного поляка, який ішов вулицею Львівською з кухонним ножем.

Поліцейські наказали йому кинути ніж. Чоловік не відреагував, тому правоохоронці застосували електрошокер. Однак шокер не спрацював – після цього чоловік пішов із ножем у бік одного з поліцейських. Інший правоохоронець кілька разів вистрілив із табельної зброї.

Пораненого чоловіка доправили до лікарні. Медики проводили реанімацію, однак врятувати його не вдалося.

Поліція та прокуратура з'ясовують, як саме розвивалися події. Окремо мають встановити, чи перебував загиблий під впливом алкоголю або наркотиків.

Що відомо про напади у польських школах

Посилені заходи безпеки в польських школах запровадили після кількох нападів із ножами, які сталися останніми днями.

У четвер, 8 жовтня, у початковій школі в Лещидолі-Новінах 15-річний підліток напав із ножем на 37-річну працівницю школи. Жінка отримала смертельні поранення. Ще двоє людей постраждали. Підлітка затримали, а суд вирішив на три місяці помістити його до притулку для неповнолітніх.

В Остроленці 19-річний поляк напав із ножем на учнів, учителів та випадкових перехожих. Йому висунули дев'ять обвинувачень, зокрема у замаху на вбивство кількох людей. Суд призначив йому тримісячний арешт. Поляк визнав провину, але відмовився давати пояснення.

Ще один напад стався у школі для дорослих у Варшаві. 21-річна учениця напала з ножем на трьох молодих жінок, які приїхали до закладу подати документи. Суд також відправив її під тримісячний арешт.