Асламбеку Саідову загрожує до восьми років позбавлення волі

У Варшаві польські правоохоронці затримали трьох росіян, підозрюваних у створенні злочинного угруповання. Серед затриманих – російський та польський боєць змішаних єдиноборств Асламбек Саідов, якому повідомили про підозру у незаконному зберіганні зброї, повідомило 27 серпня RMF24.

У пресслужбі Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) повідомили, що правоохоронці затримали трьох громадян Росії чеченського походження у варшавському районі Воля. Чоловіків підозрюють в участі у бандитських конфліктах з угрупованнями з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану.

Під час обшуків за місцем проживання чоловіків виявили три одиниці вогнепальної зброї та боєприпаси. На частині з них були стерті серійні номери.

«Зібрані докази дозволили висунути 42-річному Асламбеку С. звинувачення у незаконному зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу. За клопотанням прокурора суд обрав проти нього тримісячний запобіжний захід», – повідомили у пресслужбі ABW.

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Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Проти 25-річного чоловіка розпочали процедуру депортації, а 21-річного затриманого звільнили після допиту як свідка.

За даними RMF24, підозру отримав російський спортсмен MMA чеченського походження Асламбек Саідов. Він володар поясу чемпіонату KSW у напівсередній вазі та представляє Польщу на змаганнях.

Журналісти повідомили, що Саідов – двоюрідний брат іншого відомого російсько-польського бійця змішаних єдиноборств, Мамеда Халідова. Зазначається, що Асламбек Саідов переїхав до Польщі слідом за Халідовим. У липні 2026 року Мамеда Халідова засудили до 18 місяців тюрми за спробу придбати крадені у Польщі та Чехії елітні авто.