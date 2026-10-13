У Яворівській міськраді кажуть, що теля вкусила лисиця

У селі Грушів Яворівської громади зафіксували випадок сказу у теляти, повідомили у вівторок, 13 жовтня, у Яворівській міській раді. Теля загинуло, перед цим його вкусила лисиця.

Протиепізоотична комісії запровадила карантин на 60 днів у Грушеві та на прилеглій території в радіусі 5 км. Додамо, що пункт пропуску на українсько-польському кордоні «Грушів – Будомєж» розташований приблизно за 3 км від села Грушів.

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Фахівці ветеринарної служби в Грушеві вакцинують домашніх тварин проти сказу, проводять облік тварин, а також обходять двори в селі для визначення людей, які могли контактувати із потенційно небезпечними тваринами.

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У Яворівській міськраді закликають не контактувати з дикими та безпритульними тваринами, які мають нетипову поведінку, не брати таких тварин на руки та не гладити їх. У випадку укусу чи контакту з підозрілою твариною слід негайно звернутися до лікаря, а про тварин з підозрою на сказ потрібно повідомляти старосту округу або ветеринарну службу. Також можна звернутися в Держпродспоживслужбу за номером 050 230 04 28 (цілодобово).

Сказ – це смертельно небезпечне захворювання, тож чекати на появу симптомів не можна, адже після їх розвитку врятувати людину вже неможливо. Сучасна схема профілактики сказу передбачає лише п’ять безкоштовних ін'єкцій у плече.

Як повідомляв ZAXID.NET, наприкінці серпня випадок сказу зафіксували в селі Гряда у Львівській громаді. Раніше влітку собаку зі сказом виявили на горі Пікуй.