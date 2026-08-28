Днями мертву лисицю виявили на околиці села Гряда

На території Львівської громади виявили випадок сказу. Йдеться про село Гряда, там запровадили карантинні обмеження. Про це у п’ятницю, 28 серпня, повідомили у Львівській міській раді.

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У селі Гряда підтвердили випадок сказу у лисиці. На прилеглій до вул. Польової території запровадили карантинні обмеження на два місяці. Таке рішення ухвалила місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія при виконавчому комітеті Львівської міської ради.

«Днями мертву лисицю виявили на околиці села Гряда. Тіло тварини обстежили у Львівській регіональній державній лабораторії Держпродспоживслужби та виявили характерні ознаки вірусу сказу. У місті скликали протиепізоотичну комісію, яка затвердила комплекс заходів, щоб не допустити поширення сказу серед тварин та запобігти захворюванню людей», – йдеться в повідомленні.

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Територію в радіусі п’ять км від епізоотичного вогнища, до якої увійшли село Гряда, Великі та Малі Грибовичі, Дубляни, село Зашків, село Ситихів, Малі Підліски, Збиранка та Воля-Гомулецька визначили загрозливою. Тож там проведуть подвірні обходи, щоб виявити хворих тварин або тих, які могли контактувати з хворою твариною. Протягом найближчих двох місяців у цих зонах заплановано обов’язкову вакцинацію собак і котів проти сказу.

Мешканців просять перевірити, чи мають їхні домашні тварини актуальне щеплення від сказу. Якщо термін вакцинації минув – улюбленця варто якнайшвидше ревакцинувати, адже це єдиний надійний спосіб захисту від сказу. А також нагадують, що місто періодично проводить акції із безкоштовної вакцинації домашніх котів та собак.

Медики наголошують: якщо людина контактувала з твариною, особливо якщо був укус, подряпина або ослинення, потрібно якнайшвидше звернутися до лікаря. Не варто чекати появи симптомів – своєчасне антирабічне лікування запобігає розвитку сказу.

Безкоштовну антирабічну вакцинацію у комунальних закладах міста можна отримати:

дорослим – у лікарнях святого Пантелеймона та святого Луки;

дітям – у лікарні святого Миколая.

Якщо ви побачили тварину з нетиповою поведінкою або підозрою на сказ, про це потрібно повідомити Держпродспоживслужбу за цілодобовою гарячою лінією: 050 230 04 28.