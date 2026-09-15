Унаслідок пожежі пошкоджена передня частина Suzuki

Правоохоронці викрили 18-річного рівнянина, який на замовлення невідомого підпалив автомобіль військовослужбовця. За виконання завдання йому пообіцяли 1500 доларів, однак грошей хлопець так і не отримав. Про це у понеділок, 15 вересня, повідомили пресслужби поліції та прокуратури Рівненщини.

За даними слідства, 11 вересня до поліції звернулася 40-річна жителька Рівного. Вона повідомила, що невідомі підпалили Suzuki її чоловіка-військовослужбовця, який був припаркований біля під’їзду багатоповерхівки на вул. Соборній. Вогонь знищив передню частину автомобіля. На місці події поліцейські вилучили змиви, недопалки та інші речові докази.

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Правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився 18-річний місцевий житель, який знайшов в одному з телеграм-каналів пропозицію за гроші підпалити автомобіль військовослужбовця.

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Хлопець отримав детальні інструкції, підготував легкозаймисту речовину та здійснив підпал. За виконання завдання йому пообіцяли 1500 доларів, однак винагороди він не отримав.

Слідчі затримали рівнянина та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 194 КК України (умисне пошкодження майна шляхом підпалу). Санкція статті передбачає від трьох до десяти років позбавлення волі.

У понеділок, 14 вересня, суд обрав йому запобіжний захід – 60 діб під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 266 240 грн.