Під двері кинули саморобний вибуховий предмет

Удосвіта 1 лютого невідомі особи кинули вибухівку під двері бізнес-центру на вул. Гетьмана Мазепи у центральній частині Рівного. Про подію в поліцію повідомив охоронець закладу. Внаслідок вибуху ніхто не постраждав, однак вхідні двері та захисні ролети пошкоджені.

Зі слів 57-річного охоронця бізнес-центру, вибухівку кинули близько 04:15. «Заявник повідомив, що невідома особа кинула під двері бізнес-центру, офіси якого здають в оренду, вибуховий пристрій кустарного виробництва. Внаслідок вибуху частково пошкоджено вхідні двері та зовнішні захисні ролети», – йдеться у повідомленні прес-служби Нацполіції.

У поліції уточнили, що вибухотехніки вилучили з місця події уламки вибухового пристрою та інші предмети.

Наразі за цим фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство із застосуванням зброї). Правоохоронці розшукують причетних до цього інциденту осіб.