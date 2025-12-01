У Рівному виникла сутичка між місцевим жителем і представниками територіального центру комплектування. На оприлюдненому відео видно, як чоловік кілька разів б’є службовий автомобіль ТЦК, після чого з машини виходить військовозобов’язаний і тікає на велосипеді. Обох учасників інциденту наразі розшукують. Про це повідомив у суботу, 29 листопада, Рівненський обласний ТЦК та СП.

Відео події опублікували 28 листопада у телеграм-каналі «Рівне Головне». На записі видно, як у дворі багатоповерхівки чоловік підбігає до автомобіля ТЦК і кілька разів бʼє його кулаками. Після цього з транспорту виходить військовий, а одразу за ним – вибігає молодий чоловік, який сідає на велосипед і тікає. Нападник тим часом продовжує переслідувати службовий автомобіль, який від’їжджає, і відриває бокове дзеркало.

У суботу, 29 листопада, Рівненський ТЦК та СП офіційно повідомив, що встановлює обставини події та готує заяви до поліції щодо розшуку двох людей: військовозобов’язаного, який утік, та чоловіка, що пошкодив службове авто.

У ТЦК нагадують, що українці призовного віку зобов’язані оновлювати військово-облікові документи, перебувати на обліку за місцем проживання та з’являтися за викликом.

За порушення правил обліку передбачені штрафи за ст. 210 КУпАП – від 200 до 1500 неоподатковуваних мінімумів, залежно від повторності та особливого періоду. Стаття 210-1 КУпАП, що стосується порушення законодавства про мобілізацію, передбачає штрафи від 300 до 3500 неоподатковуваних мінімумів.