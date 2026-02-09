У зв’язку з тривалими відключеннями електроенергії жителям Рівного та області нагадали адреси пунктів незламності. Це спеціально облаштовані локації, де можна зігрітися, підзарядити гаджети, скористатися інтернетом та отримати базову допомогу під час блекаутів і надзвичайних ситуацій. Перелік пунктів 7 лютого оприлюднили на сайті Рівненської ОВА.

Пункти незламності в Рівному:

майдан Незалежності – пункт незламності (може бути розгорнутий за потреби);

вул. Соборна, 12А – пункт незламності (може бути розгорнутий за потреби);

вул. Євгена Коновальця, 17А – постійно діючий пункт;

майдан Міст-героїв України – працює постійно;

вул. Кулика і Гудачека, 3 – працює постійно;

вул. Князя Володимира, 74 – працює постійно;

вул. Полуботка, 37 – працює постійно;

вул. Млинівська, 34 – працює постійно;

вул. Дем’янчука, 18 – працює постійно;

вул. Козлишина, 13 – працює постійно;

вул. Дубенська, 27–29 – працює постійно;

вул. Шевченка, 45 – працює постійно;

майдан Привокзальний, 1 – працює постійно;

вул. Героїв Поліції, 4 – працює постійно;

вул. Волинської Дивізії, 29;

вул. Кулика і Гудачека, 44 (навпроти);

вул. Бачинського, 5;

вул. Борисенка, 1;

вул. Кулика і Гудачека, 17;

вул. Данила Галицького, 9;

вул. Соборна, 192Д;

вул. Магеля, 7;

вул. Соборна, 33Б;

вул. Чорновола, 4;

вул. Князя Острозького, 24;

вул. Київська, 77А;

просп. Миру, 16;

вул. Волинської Дивізії, 1;

вул. Чорновола, 98а;

вул. Бандери, 40;

вул. Богоявленська, 24;

вул. Соборна, 262;

просп. Князя Романа, 9;

вул. Академіка Грушевського, 9;

вул. Соборна, 217Б;

вул. Небесної Сотні, 24;

вул. Академіка Грушевського, 2К;

вул. Корольова, 22 (приміщення 100).

Квасилів

вул. Молодіжна, 25А;

вул. Рівненська, 1.

Також пункти незламності діють у Вараському, Дубенському, Рівненському та Сарненському районах області.

Загалом у Рівненській області функціонує близько 450 пунктів незламності. Вони обладнані альтернативними джерелами живлення та доступом до інтернету і розміщені в адмінбудівлях, підрозділах поліції та ДСНС, на об’єктах «Укрзалізниці», а також у комерційних закладах.

Нагадаємо, з початку лютого 2026 року російські війська масовано атакують енергооб’єкти на заході України. Під ударами опинилися підстанції та магістральні лінії електропередач 750 кВ і 330 кВ, а також об’єкти генерації, зокрема Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Через це ситуація в енергосистемі залишається складною.