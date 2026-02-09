Пункти незламності у Рівному та області: перелік адрес
Усі локації обладнані альтернативними джерелами живлення та доступом до інтернету
До теми
У зв’язку з тривалими відключеннями електроенергії жителям Рівного та області нагадали адреси пунктів незламності. Це спеціально облаштовані локації, де можна зігрітися, підзарядити гаджети, скористатися інтернетом та отримати базову допомогу під час блекаутів і надзвичайних ситуацій. Перелік пунктів 7 лютого оприлюднили на сайті Рівненської ОВА.
Пункти незламності в Рівному:
майдан Незалежності – пункт незламності (може бути розгорнутий за потреби);
вул. Соборна, 12А – пункт незламності (може бути розгорнутий за потреби);
вул. Євгена Коновальця, 17А – постійно діючий пункт;
майдан Міст-героїв України – працює постійно;
вул. Кулика і Гудачека, 3 – працює постійно;
вул. Князя Володимира, 74 – працює постійно;
вул. Полуботка, 37 – працює постійно;
вул. Млинівська, 34 – працює постійно;
вул. Дем’янчука, 18 – працює постійно;
вул. Козлишина, 13 – працює постійно;
вул. Дубенська, 27–29 – працює постійно;
вул. Шевченка, 45 – працює постійно;
майдан Привокзальний, 1 – працює постійно;
вул. Героїв Поліції, 4 – працює постійно;
вул. Волинської Дивізії, 29;
вул. Кулика і Гудачека, 44 (навпроти);
вул. Бачинського, 5;
вул. Борисенка, 1;
вул. Кулика і Гудачека, 17;
вул. Данила Галицького, 9;
вул. Соборна, 192Д;
вул. Магеля, 7;
вул. Соборна, 33Б;
вул. Чорновола, 4;
вул. Князя Острозького, 24;
вул. Київська, 77А;
просп. Миру, 16;
вул. Волинської Дивізії, 1;
вул. Чорновола, 98а;
вул. Бандери, 40;
вул. Богоявленська, 24;
вул. Соборна, 262;
просп. Князя Романа, 9;
вул. Академіка Грушевського, 9;
вул. Соборна, 217Б;
вул. Небесної Сотні, 24;
вул. Академіка Грушевського, 2К;
вул. Корольова, 22 (приміщення 100).
Квасилів
вул. Молодіжна, 25А;
вул. Рівненська, 1.
Також пункти незламності діють у Вараському, Дубенському, Рівненському та Сарненському районах області.
Загалом у Рівненській області функціонує близько 450 пунктів незламності. Вони обладнані альтернативними джерелами живлення та доступом до інтернету і розміщені в адмінбудівлях, підрозділах поліції та ДСНС, на об’єктах «Укрзалізниці», а також у комерційних закладах.
Нагадаємо, з початку лютого 2026 року російські війська масовано атакують енергооб’єкти на заході України. Під ударами опинилися підстанції та магістральні лінії електропередач 750 кВ і 330 кВ, а також об’єкти генерації, зокрема Бурштинська та Добротвірська ТЕС. Через це ситуація в енергосистемі залишається складною.