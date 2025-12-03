У Рівному оприлюднили адреси всіх офіційних точок продажу ялинок
Підприємцям дозволили продавати хвойні дерева з 3 до 31 грудня
Офіційні пункти продажу ялинок у Рівному затвердили на 9 локаціях
У Рівному затвердили перелік вулиць, на яких працюватимуть пункти продажу хвойних дерев до різдвяних і новорічних свят. Загалом передбачено дев’ять локацій у різних мікрорайонах міста. Про це у середу, 3 грудня, повідомив департамент економічного розвитку Рівненської міської ради.
Пункти продажу ялинок і сосен облаштують за такими адресами:
- вулиця Гетьмана Сагайдачного (поблизу кафе «Пан Халявський»);
- ріг вулиць Василя Червонія та Академіка Грушевського (район ТЦ «Чайка»);
- ріг вулиць Здолбунівської та Театральної (біля ринку «Торговий центр-Д»);
- ріг вулиць Відінської та Володимира Стельмаха (біля магазину «4 Сезони»);
- ріг вулиць Базарна, 9 та Соборна, 264 (біля магазину «Анді»);
- вулиця Василя Червонія (біля центру продажу «Північна фортеця»);
- вулиця Фабрична (поблизу магазину «Стовпинські ковбаси», вулиця Фабрична, 1д);
- вулиця Володимира Стельмаха (територія супермаркету «Фоззі»);
- вулиця Басівкутська, 3 (територія поряд із кафе «Лейк»).
Хвойні дерева підприємці зможуть продавати з 3 до 31 грудня 2025 року. За інформацією департаменту економічного розвитку, п’ятьом із семи підприємців погодили відведені локації. Відмовили тим, чиї точки продажу були запропоновані:
- на проїжджій частині, дорогах чи тротуарах;
- на газонах, квітниках, клумбах;
- у пішохідних зонах, де вони перешкоджали б руху спецтранспорту;
- із порушенням постанови КМУ №198 та державних будівельних норм;
- на територіях із запланованими ремонтами або потенційними порушеннями пожежної безпеки.
