Офіційні пункти продажу ялинок у Рівному затвердили на 9 локаціях

У Рівному затвердили перелік вулиць, на яких працюватимуть пункти продажу хвойних дерев до різдвяних і новорічних свят. Загалом передбачено дев’ять локацій у різних мікрорайонах міста. Про це у середу, 3 грудня, повідомив департамент економічного розвитку Рівненської міської ради.

Пункти продажу ялинок і сосен облаштують за такими адресами:

вулиця Гетьмана Сагайдачного (поблизу кафе «Пан Халявський»);

ріг вулиць Василя Червонія та Академіка Грушевського (район ТЦ «Чайка»);

ріг вулиць Здолбунівської та Театральної (біля ринку «Торговий центр-Д»);

ріг вулиць Відінської та Володимира Стельмаха (біля магазину «4 Сезони»);

ріг вулиць Базарна, 9 та Соборна, 264 (біля магазину «Анді»);

вулиця Василя Червонія (біля центру продажу «Північна фортеця»);

вулиця Фабрична (поблизу магазину «Стовпинські ковбаси», вулиця Фабрична, 1д);

вулиця Володимира Стельмаха (територія супермаркету «Фоззі»);

вулиця Басівкутська, 3 (територія поряд із кафе «Лейк»).

Хвойні дерева підприємці зможуть продавати з 3 до 31 грудня 2025 року. За інформацією департаменту економічного розвитку, п’ятьом із семи підприємців погодили відведені локації. Відмовили тим, чиї точки продажу були запропоновані: