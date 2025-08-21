Через пожежу на перехресті в Рівному обмежили рух транспорту

У ніч на 21 серпня російські окупанти завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожим ударом, зокрема, опинилося і Рівне. Унаслідок падіння уламків збитої цілі загорівся дах житлового будинку. Про це повідомив секретар Рівненської міської ради Віктор Шакирзян.

«У Рівному всю ніч тривала повітряна тривога. Працювали сили ППО. На жаль, унаслідок падіння уламків маємо ураження цивільних об’єктів. У приватному житловому будинку загорівся дах, а в будівлі однієї з комунальних служб повибивало шибки. Обійшлося без постраждалих», – зауважив Віктор Шакирзян.

Місцевий телеграм-канал «Рівне 1283» опублікував відео з різних районів міста, де видно стовп чорного диму. За інформацією очевидців, пожежа виникла на вулиці Академіка Грушевського.

Поліцейські перекрили рух від перехрестя вулиць Відінської – Михайла Грушевського – Київської до бульвару Богдана Хмельницького. Також обмежили рух вулицею Вишиванки.

О 10:12 голова Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив, що пожежу загасили. Наразі комісія міської ради працює над фіксацією ушкоджень для подальшої компенсації збитків власникам.

Додамо, що у ніч на 21 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні. Під ворожими ударами були Мукачево, Львів, Луцьк, Запоріжжя і Дніпропетровщина. Загалом росіяни застосували 574 дронів та 40 ракет.

Оновлено. Рятувальники Рівненщини повідомили, що полумʼя знищило 35 м2 перекриття будинку та побутову техніку. Постраждала 67-річна жінка, яку госпіталізували до центральної міської лікарні. Її стан оцінюють як задовільний.