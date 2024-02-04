Росіяни заявляють, що санкції нібито ніяк не вплинули на роботу літаків

У Росії за останній рік значно збільшилася кількість авіаційних інцидентів. Зростання тенденції найбільш імовірно пов’язано із запровадженням санкцій проти Росії, повідомило у неділю, 4 лютого, The Wall Street Journal із посиланням німецьку дослідницьку компанію Jacdec.

Газета повідомила, що за 2023 рік у Росії сталося щонайменше 74 інциденти з літаками, що розраховані на транспортування щонайменше 19 людей. У порівнянні, у 2022 році в Росії сталося тільки 36 авіаінцидентів.

Інша дослідницька компанія, Cirium, повідомила, що на кожні 100 тис. вильотів у Росії у 2023 році сталося приблизно 10 авіаційних пригод. У 2022 році – тільки п’ять випадків на кожні 100 тис.

За даними WSJ, значне збільшення авіапригод у Росії найімовірніше пов’язане із запровадженням санкцій західного світу проти Кремля. Водночас росіяни заявляють, що санкції нібито ніяк не позначилися на безпеці перельотів у Росії, ба більше – нібито несправностей у літаках стали виявляти менше.

На думку директора зі стратегії та політики безпеки правозахисної організації Flight Safety Foundation Генрі Гурджі, Росія не має доступу до необхідних запчастин для ремонтів літаків. Попри те, що росіяни намагаються підтримувати робочий стан авіації, санкції серйозно впливають на безпеку перельотів у Росії.

Попри те, що більшості серйозних авіакатастроф Росія уникла, постійні технічні проблеми з літаками створюють суттєвий ризик для пасажирів та російських пілотів. Зазначається, що до переліку авіаційних інцидентів дослідники внесли аварію літака засновника бойовиків ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина, а також аварії, не пов’язані з технічними несправностями (до прикладу, потрапляння птахів у двигуни літаків).