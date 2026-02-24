Микита Семенов провів у російському полоні понад три роки

Російські тюремники пропонували полоненому бійцю «Азову» долучитись до Збройних сил РФ, аби уникнути жорстоких катувань. Про це в інтерв’ю «Слідству.Інфо» розповів звільнений з російського полону 23-річний Микита Семенов.

Чоловік долучився до 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» у 18 років. Захищав Маріуполь, за наказом вищого керівництва здався у полон із «Азовсталі» у травні 2022 року.

Під час понад трирічного полону Микита побував у трьох місцях несвободи: Оленівській колонії на Донеччині, СІЗО у Таганрозі Ростовської області РФ та ізоляторі у Кізелі Пермського краю. В останньому СІЗО на полонених чекала так звана «прийомка», що супроводжувалася сильними побиттями упродовж кількох годин.

За словами Микити Семенова, під час «прийомки» його били так сильно, що потім на спині з’явились суцільні гематоми, було складно підіймати руки, набрякли ноги: «Я навіть не знав, що таке взагалі у мене може бути. Це було десь два тижні, і вони взагалі не спадали».

Після побиттів, які тривали не одну годину, тюремники запропонували українцю службу у російській армії.

«Далі мене повели, кажуть, що підрозділ який? – «Азов». – Ясно, ну все, тобі, коротше, тут, кінець тобі. Хтось каже: «Твоя країна тебе покинула, ти бачиш, куди привезли? Не бачиш і не знаєш. Ти тут здохнеш. У тебе є вибір. Ти можеш підписати контракт у батальйон Богдана Хмельницького. Я кажу: «Я не можу, громадянине начальнику. Я ж присягу давав». Він каже: «Ти просто боїшся». – «Я? Ні». – «Точно не боїшся?» І як замахнувся, я того не бачив, але отак я відчуваю, що поруч зі мною чимось вдарив», – розповів Семенов.

Зауважимо, вербування українських військовополонених на війну проти власної країни суперечить Женевській конвенції про військовополонених.

За даними Центру журналістських розслідувань, так званий «батальйон Богдана Хмельницького» – це віртуальний підрозділ, який існує лише в телесюжетах та публікаціях російських медіа. Він фігурує у російській пропаганді з 2022 року.

Упродовж 2023–2024 років російські пропагандисти зняли низку постановчих відео з українськими військовополоненими та цивільними заручниками, які нібито добровільно зголосилися служити в «батальйоні». У зйомках також взяли участь кілька колаборантів і дезертирів, які служать в різних окупаційних підрозділах.