Російські спецслужби використовують створений з українських військовополонених так званий батальйон імені Максима Кривоноса для поширення пропаганди війни проти України. Про це йдеться в розслідуванні Центру журналістських розслідувань, опублікованому 2 листопада.

Перші згадки про «загін імені Максима Кривоноса», полковника Війська Запорозького часів Хмельниччини, з’явилися в російських телеграм-каналах у листопаді 2023 року. Його учасників представляли як українських полонених, які нібито добровільно перейшли на бік Росії. Водночас жодної перевіреної інформації про чисельність, структуру чи підпорядкованість цього формування в російській армії не було.

32-річний маріуполець Владислав Довгалюк на позивний «Ерік» раніше працював на заводі «Азовмаш». Він не значиться серед зниклих чи полонених військовослужбовців ЗСУ в базі розшуку МВС, ні у волонтерських пабліках про полонених.

Олександр Чаленко та Владислав «Ерік» Довгалюк (справа)

В інтерв’ю російським пропагандистам він визнав, що батальйон імені Кривоноса не є частиною Збройних сил РФ.

«Це, можна сказати, маленька приватна військова компанія, де люди неформального штибу, просто приватні особи, приватні спонсори створили ось таке формування. І тут усі добровольці», – розповів Довгалюк.

Це свідчать, що «батальйон імені Кривоноса» – не військовий підрозділ, а проєкт російських спецслужб, спрямований на пропаганду та дезінформацію, зазначають журналісти. У соцмережах формування активно поширює відео, зокрема українською мовою, де дискредитує ЗСУ, говорить про «іноземних найманців» та «мобілізаційний примус».

Так званим політичним коментатором проєкту є 30-річний киянин Олександр Воробйов, відомий під псевдо «Якудза». Він навчався у Київському університеті імені Грінченка та викладав у КНЛУ. За даними МВС, Воробйов потрапив у полон у жовтні 2024 року, а вже у травні 2025 року вийшла перша серія циклу «Якудзи» про «страшне» НАТО. Згодом він почав розповідати вигадані історії про нібито успіхи підрозділу, робив огляди політичних подій, приправлені антиукраїнськими коментарями.

Олександр «Якудза» Воробйов

Відомо, що з осені 2014 року до батальйону майже щомісяця привозять іноземних «журналістів» і блогерів, серед яких – проросійські активісти з Європи та США. Організацією таких поїздок займається російський пропагандист і політик Захар Прілєпін, співголова партії «Справедливая Россия – За правду», пов’язаної з олігархом та депутатом Держдуми Олександром Бабаковим, який співпрацює з російськими спецслужбами.

У розслідуванні також згадуються імена двох найбільш медійних фігурантів проєкту «загін імені Кривоноса» – Максима Бурʼянчука та Володимира Кошелика. Обидва є колишніми військовослужбовцями ЗСУ, які потрапили в полон росіян.

Максим Бурʼянчук та Володимир Кошелик у Москві (Фото телеграм-каналу НЗФ)

За неофіційною інформацією, Володимир Кошелик, відомий під російським позивним «Історик», раніше служив у роті МВС «Торнадо» та був добровольцем у 5-му батальйоні ДУК «Правий сектор». Після початку повномасштабного вторгнення Кошелик проходив службу у 47-й окремій механізованій бригаді «Маґура», де мав позивний «П’ятий». Він потрапив у полон росіян біля села Красногорівка у жовтні 2023 року.

Інший військовий, Максим Бур’янчук, із російським позивним «Хантер», до лютого 2022 року був аспірантом Національного університету біоресурсів і природокористування. Він досліджував процес природного відновлення лісів у Чорнобильській зоні. Уже під час служби у 110-й окремій механізованій бригаді Бур’янчук мав звання молодшого лейтенанта та командував другим взводом п’ятої роти другого батальйону. У полон він потрапив у червні 2024 року.

Максим Бурʼянчук, молодший сержант ЗСУ. 2024 рік (Фото tiktok/maximburyanchuk)

Журналісти додають, що зрадники, дезертири й просто зламані українські військовополонені із так званого батальйону імені Максима Кривоноса є лише зброєю в руках Росії, за яку платять у Кремлі. Водночас ступінь вини кожного полоненого, який добровільно чи з примусу залучений у цьому проєкті спецслужб РФ, як і обставини їхнього потрапляння до полону, має визначити український суд.