Це Богдан та Вадим Грицюк, які засуджені до 6 і 7 років в'язниці

Засуджені за поширення інформації про переміщення військових двоє рідних братів написали заяви на державний проєкт «Хочу к своим», щоб їх обміняли як військовополонених на українських бійців. Це жителі Тернопільщини – Богдан та Вадим Грицюки, які шпигували за підрозділами ЗСУ на замовлення свого батька – пастора, який перебував в Росії та працював на ФСБ.

Їхню агентурну мережу викрили працівники СБУ на початку квітня 2024 року. Вона діяла в Донецькій та Тернопільській областях. Молодший з братів – 22-річний Богдан Грицюк – перебував на Тернопільщині та пересилав дані про переміщення військової техніки, місцерозташування військових частин своєму 27-річному братові, Вадиму Грицюку.

«29 квітня 2024 року обвинувачений в телеграмі в особистій переписці із невстановленою особою отримав від останнього дані про місця тимчасового розміщення техніки, озброєння та розташування особового складу окремих підрозділів ЗСУ. Дані були з географічними координатами. Так, у вказаних місцях дійсно розміщувалися підрозділи Збройних Сил України, які виконували завдання», – йдеться у вироку Бережанського районного суду від 23 липня.

Суддя Бережанського суду визнав обох винним і присудив Богдану Грицюку 6 років, а Вадиму Грицюку – 7 років позбавлення волі. У своїй заяві Богдан Грицюк вказав, що розуміє всі правові наслідки передачі його Росії. «Прошу вас передати мене з України на територію Росії,або тимчасово окуповану територію як військовополоненого для обміну на громадянина України», – йдеться у заяві Богдана Грицюка. Його старший брат Вадим Грицюк у своїй заяві просив до обміну «його передати під нагляд представників уповноваженого органу, що відповідає за поводження з військовополоненими».

Додамо, що державний проєкт «Хочу к своим» – це публічний список людей, засуджених за державну зраду та колабораціонізм, які бажають виїхати в Росію за умови повернення українців з російського полону.