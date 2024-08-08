Жителя Тернопільщини засудили до 6 років позбавлення волі за те, що той пересилав координати військових частин, розміщення техніки своєму батькові в Російській Федерації. В суді чоловік визнав розкаявся і підписав угоду з прокурором про визнаття винуватості.

На початку квітня 2024 року Служба безпеки викрила агентурну групу російської спецслужби, яка діяла в Донецькій та Тернопільській областях. Двоє братів шпигували за підрозділами ЗСУ на замовлення свого батька – пастора-агента ФСБ. Молодший перебував на Тернопільщині і пересилав дані про переміщення військової техніки, місцерозташування військових частин. Старший брат перебував на території Росії.

Під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що в квітні 2024 року в обвинуваченого Богдана Грицюка виник злочинний умисел направлений на поширення інформації про розташування Збройних Сил України.

«29 квітня 2024 року обвинувачений в Telegram в особистій переписці із невстановленою особою отримав від останнього дані про місця тимчасового розміщення техніки, озброєння та розташування особового складу окремих підрозділів ЗСУ. Дані були з географічними координатами. Так, у вказаних місцях в дійсно розміщувалися підрозділи Збройних Сил України, які виконували завдання згідно з бойових розпоряджень», – йдеться у вироку Бережанського районного суду від 23 липня.

Цього ж дня Богдан Грицюк, перебуваючи в с. Куропатники Тернопільського району, через Telegram надіслав вказані координати своєму братові, який проживав на території РФ. Після цього старший брат переслав дані їхньому батькові.

Окрім того, обвинувачений ще раз пересилав дані про військових агентам ФСБ. Однак, це було фіктивне повідомлення від співробітника СБУ для того, щоб викрити ворожого агента.

«21 травня обвинувачений отримав повідомлення від співробітника СБ України, який діяв в межах контролю за вчиненням злочину, із координатами хибних вогневих позицій артилерії в смузі відповідальності 28 окремої механізованої бригади, а саме розташування макетів гаубиць. Це місце було неподалік населеного пункту Торецьк Донецької області», – йдеться у вироку суду.

У той же день Богдан Грицак знову ж таки переслав секретну інформацію своєму брату та батькові, які знаходилися в Росії.

Дії чоловіка правоохоронці кваліфікували, як поширення інформації про розташування ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану. 28 червня 2024 року обвинувачений уклав угоду про визнання винуватості з прокурором та беззастережно визнав свою винуватість.

Суддя Бережанського районного суду Василь Крамар присудив чоловіку 6 років ув’язнення. На вирок суду можна подати апеляційну скаргу через Бережанський суд.