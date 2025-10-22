Шістьох буковинців судили за підпали авто військових, нищення залізничного майна, влаштування диверсій

Засуджені за державну зраду та виправдовування агресії РФ чоловіки написали заяви, щоб їх обміняли як військовополонених на українських бійців. Це жителі Буковини, яких обвинувачували в підпалах авто військових, нищенні залізничного майна, влаштуванні диверсій на замовлення Росії, повідомило «Суспільне. Чернівці». Загалом, такі заяви написали шестеро чоловіків, які вже відбувають покарання. Одного з них, а саме ексміліціонера Миколу Федоряна, вже обміняли.

Серед тих, хто хоче йти на обмін, – 49-річний Олександр Тілло, який засуджений до 15 років ув'язнення. Він виправдовував збройну агресію РФ проти України. За інформацією на сайті державного проєкту «Хочу к своим», він через телеграм познайомився з представником спецслужб РФ та передав йому інформацію про місця розташування військових, стратегічних об'єктів та критичної інфраструктури у Чернівцях.

Ще один буковинець, який засуджений до 15 років позбавлення волі за державну зраду, – це 37-річний Денис Коблюк. Згідно з вироком Шевченківського районного суду від 25 грудня 2024 року, у травні того ж року він у діалозі з людиною, який представився російським військовим, висловив готовність допомогти РФ у підривній діяльності та воювати проти України, а також самоідентифікував себе як росіянин. Також, згідно з вироком, буковинець надсилав координати з розташуванням критичної та цивільної інфраструктури у Чернівцях, зокрема, заводів та аеропорту. У суді чоловік не визнав свою провину, бо за його словами «не знімав відео й не передавав конкретних даних, а лише писав у чаті вулиці з певними об'єктами, бо хотів похизуватися». Стверджував, що був нетверезим, орієнтовно два роки перебував вдома без роботи, бо боявся, що його мобілізують, а тому був пригніченим. Погодився, що порушення є тільки в тому, що спалив український прапор.

Ще потрапити в Росію під час чергового обміну полоненими хочуть два брати – Микола та Валентин Ткачуки, а також їхній спільник Станіслав Джеліп. Усім суд призначив по 15 років ув'язнення за диверсії на залізниці. Про це йдеться у вироку Садгірського районного суду від 30 січня 2025 року. У вересні 2024 року 21-річний Микола Ткачук, 22-річний Валентин Ткачук та 19-річний Станіслав Джеліп погодилися підпалювати релейні шафи на залізниці, бо шукали легкий заробіток. В одному з телеграм-каналів вони дізналися, що за це можна отримати 24 тисячі гривень. Завдання отримували через телеграм-бот і діяли за інструкціями від ФСБ. У суді чоловіки визнали свою провину частково.

Ще одного зрадника – Миколу Федоряна, якого засудили до 12 років ув'язнення, – вже обміняли. За інформацією на сайті «Хочу к своим», 65-річного чоловіка засудили за те, що він надавав транспорт співробітникам ФСБ Росії, зокрема, для проведення незаконних обшуків в українців на тимчасово окупованій території, а також їх затримання й перевезення до місць позбавлення волі.

Додамо, що державний проєкт «Хочу к своим» – це публічний список людей, засуджених за державну зраду та колабораціонізм, які бажають виїхати в Росію за умови повернення українців з російського полону.

За даними «Суспільного», від початку повномасштабного вторгнення у Чернівецькій області засудили 89 людей за державну зраду, колабораційну діяльність, диверсії та шпигунство.