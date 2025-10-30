40-річного Олександра Черенкова з Донецька сплутали 35-річним тезкою з міста Сніжне Донецької області

Львівський апеляційний суд остаточно виправдав 40-річного Олександра Черенкова з Донецька за злочини, які вчинив його повний тезка – 35-річний Олександр Черенков з міста Сніжне Донецької області. Прокуратура помилково звинуватила донеччанина у державній зраді, хоча він із 2017 року постійно живе і працює за контрактом у Султанаті Оман. Про це 30 жовтня повідомив «Центр журналістських розслідувань».

Ще 27 листопада 2023 року Галицький райсуд Львова заочно судив донеччанина Олександра Черенкова і визнав його винним у державній зраді, участі в терористичній організації і діяльності незаконного збройного формування. Йому призначили 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Втім зʼясувалося, що ще з 2017 року донеччанин живе і працює в Омані і не виїжджав звідти щонайменше з травня 2021 року.

1 липня 2024 року Львівський апеляційний суд скасував вирок попередньої інстанції і призначив новий розгляд справи. Апеляційний суд погодився, що надані Олександром Черенковим документи підтверджують, що він не міг перебувати на тимчасово окупованій території України.

За версією ж прокуратури, у 2022 році Олександр Черенков брав участь у бойових діях на боці Росії в районі сіл Урожайне, Костирка, Раківка і Томарине Бериславського району Херсонської області. Обвинувачення прокурори висунули на підставі відеозапису звернення до Владіміра Путіна мобілізованих з окупованої росіянами частини Донецької області. На відео чоловік, на імʼя Олександр Черенков сказав, що нібито хотів покинути службу через народження хворої дитини і виховання чотирьох дітей. Водночас в Олександра Черенкова з Оману немає ані дітей, ані дружини.

Окрім того, він сказав, що виїхав з окупованого росіянами Донецька, щоб його не призвали у ворожу армію, і з 2017 року живе та працює в Омані. На підтвердження цього Олександр Черенков надав низку документів – водійське посвідчення, візові відмітки, скріншоти ліцензій на купівлю алкогольних напоїв на території Омана з геолокацією їхнього використання, виписку з банківського рахунку з відображенням транзакцій в цій країні, копію договору про оренду житла з банківським підтвердженням своєчасної оплати за нього тощо.

Зʼясувалося, що йдеться про двох різних Олександрів Черенкових, які є повними тезками. Злочин вчинив 35-річний Олександр Черенков з міста Сніжне Донецької області.

Хоча в суді прокуратура наполягала на обвинуваченні його тезки, експерти довели, що йдеться про двох різних людей. У липні 2025 року Галицький районний суд визнав донеччанина невинуватим та виправдав у всіх обвинуваченнях. У жовтні цей вирок підтвердив Львівський апеляційний суд, тож він набрав законної сили.