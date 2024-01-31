У ніч на 31 січня безпілотник атакував нафтопереробний завод «Невский мазут» у російському Санкт-Петербурзі. Про атаку повідомили російські ЗМІ.

Зазначається, що мешканці Петербурга вночі чули вибух. В місцевому аеропорту «Пулково» вночі закривали повітряний простір на кілька годин.

Згодом в адміністрації губернатора заявили, що в зоні зливу мазуту на промисловому майданчику в Невському районі стався «інцидент, який вимагав уваги силових відомств».

Російське видання «Фонтанка» пише, що сили ППО нібито збили безпілотник, після чого він упав на територію заводу, пошкодивши цистерни та автомобілі. Заводу розташований приблизно за 850 км від України.

Розташування заводу «Невский мазут» на Google maps

Джерело «РБК-Україна» в розвідці зазначило, що за атакою стоїть ГУР. Офіційно українська влада та військові не коментували вибух на нафтопереробному заводі «Невский мазут»