Трактор впав на чоловіка і вагою придавив його до землі

У Чернівецькому районі слідчі поліції розслідують обставини смертельної аварії з трактористом. Дорожньо-транспортна пригода сталася в понеділок, 6 квітня, в полі біля села Грушівка. Внаслідок перекидання трактора водій загинув.

У поліції Буковини повідомили, що про аварію повідомили місцеві мешканці. Правоохоронці попередньо встановили, що 53-річний житель села Грушківка не впорався з керуванням трактором марки Shi Feng, транспорт перекинувся.



Трактор впав на чоловіка і вагою придавив його до землі. Він отримав травми, несумісні з життям. Тіло місцевого жителя витягнули та направили на судово-медичну експертизу.



Слідчі поліції внесли інформацію про ДТП до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Транспортний засіб вилучили. Триває досудове розслідування.