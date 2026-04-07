Трактор перекинувся та на смерть придавив водія в селі на Буковині
Аварія сталася у селі Грушківка Чернівецького району
У Чернівецькому районі слідчі поліції розслідують обставини смертельної аварії з трактористом. Дорожньо-транспортна пригода сталася в понеділок, 6 квітня, в полі біля села Грушівка. Внаслідок перекидання трактора водій загинув.
У поліції Буковини повідомили, що про аварію повідомили місцеві мешканці. Правоохоронці попередньо встановили, що 53-річний житель села Грушківка не впорався з керуванням трактором марки Shi Feng, транспорт перекинувся.
Трактор впав на чоловіка і вагою придавив його до землі. Він отримав травми, несумісні з життям. Тіло місцевого жителя витягнули та направили на судово-медичну експертизу.
Слідчі поліції внесли інформацію про ДТП до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті людини). Транспортний засіб вилучили. Триває досудове розслідування.