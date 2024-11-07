Смертельна аварія сталася 6 листопада у у Камінь-Каширському районі

Ввечері у середу, 6 листопада, на вулиці Береговій у селі Залізниця сталася смертельна аварія, внаслідок якої загинув 46-річний тракторист. Наразі усі обставини події встановлюють слідчі. Про це повідомляє пресслужба поліції області.

За даними правоохоронців, 46-річний житель Любешівської громади, водій мінітрактора DW 244, не впорався з керуванням, з’їхав у меліоративну канаву та перекинувся. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

«Відомо, що тракторист не мав посвідчення відповідної категорії», – уточнила ZAXID.NET речниця пресслужби поліції Волині Ольга Бузулук.

За фактом летальної автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.