У пʼятницю, 26 червня, в озері на Львівщині втонула підлітка. Тіло дівчини витягнули з водойми у селі Ражнів, це 17-річна місцева мешканка. За два дні в області на воді загинуло двоє дітей.

Як розповіли у ДСНС Львівської області, близько 22:00 рятувальники отримали повідомлення від поліції про те, що в с. Ражнів Золочівського району в озері тоне дівчина 2009 року народження. Попри реанімаційні заходи, медики констатували смерть дівчини.

Днем раніше на Львівщині втопилася ще одна дитина. За інформацією Центральної рятувально-водолазної служби Львівської області, 25 червня під час купання в озері Піщане у Новояворівську потонув хлопчик 2012 року народження. Водолази виявили тіло дитини за 10 м від берега.

Рятувальники Львівщини нагадують про правила безпеки під час відпочинку на водоймах:

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не заходити у воду в необладнаних для купання місцях;

не купатися у стані алкогольного спʼяніння;

не залишати дітей без нагляду біля води.

Перелік безпечних для купання водойм ZAXID.NET наводив тут.