Під час огляду Audi Q7 митники виявили контрабандну техніку

У четвер, 28 березня, у пункті пропуску Шегині-Медика на кордоні з Польщею львівські митники затримали 32-річного водія Audi Q7, який перевозив партію контрабандних навушників Apple AirPods Max на суму понад 1 млн грн.

Як розповіли у Львівській митниці, 32-річний житель Мостиськ повертався в Україну близько 17:40 через пункт пропуску «Медика-Шегині». Для проходження митного контролю водій легковика Audi Q7 обрав смугу «зелений коридор». Тим самим він засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових для декларування та оподаткування.

Контрабандний товар вилучили на митниці (фото митниці)

Однак під час огляду транспортного засобу працівники митниці виявили в авто 57 пар навушників Air Pods Max. За цим фактом склали адмінпротокол за недекларування товарів (ч.2 ст. 471 МКУ).

Товар вилучили. За попередніми даними, його орієнтовна вартість становить понад 1 млн грн.