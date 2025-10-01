Автомобіль в’їхав у бетонний пам’ятник «Шахтар»

У вівторок вранці, 30 вересня, у Шептицькому водій автомобіля Toyota Camry раптово помер за кермом. Після цього втомобіль в’їхав у бетонний пам’ятник, постраждала пасажирка. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Інцидент трапився близько 10:30. У Шептицькому водій автомобіля Toyota Camry, 63-річний мешканець селища Добротвір, несподівано втратив свідомість та помер. Після цього автомобіль в’їхав у бетонний пам’ятник «Шахтар».

62-річна пасажирка автомобіля, також мешканка селища Добротвір, травмувалася. Її госпіталізували у Шептицьку ЦРЛ з діагнозом: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забійна рана скроневої ділянки зліва.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють обставини події.