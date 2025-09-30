ДТП сталась неподалік Старого Села Львівського району

На трасі неподалік Львова сталась аварія за участі авто Volkswagen Golf та мікроавтобуса Fiat Ducato. Водійка легковика з Тернополя потрапила у реанімацію. Про це інформує Нацполіція Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 29 вересня близько 08:30 на автодорозі «Мукачево-Івано-Франківськ-Рогатин-Львів» неподалік Старого Села Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобілів Volkswagen Golf, яким керувала 27-річна жителька Тернополя, та Fiat Ducato під керуванням 22-річного львів’янина.



Внаслідок ДТП водійка Volkswagen Golf отримала тілесні ушкодження, її госпіталізували в реанімацію.





Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.