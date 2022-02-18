Не зважаючи на відновлення очного навчання, Хмельниччина перебуває у червоній зоні

Із понеділка, 21 лютого, всі школи Кам’янці-Подільської та Старокостянтиновівської територіальних громад вийдуть на очне навчання. Дитячі садочки громад працюватимуть у звичному режимі. Позашкільні гуртки, мистецькі та спортивні школи також відновлюють свою роботу.

З 11 лютого Хмельниччина перебуває в червоній зоні епіднебезпеки. Проте, зважаючи на зменшення захворюваності коронавірусом серед дітей та вчителів, у багатьох громадах учні повертаються за парти. До прикладу, у Хмельницькому школярі відновили навчання у школах ще з 14 лютого, а сільські школи Хмельницької громади розпочали очні заняття 7 лютого.

Інші карантинні обмеження на Хмельниччині продовжують діяти. Зокрема, у для відвідування масових або розважальних заходів, окрім сертифіката вакцинації, потрібен негативний ковід-тест. Станом на 18 лютого у 59 756 мешканців Хмельницького підтвердився діагноз коронавірус. За попередню добу у місті захворіли 459 людей. Від початку пандемії у 196 741 мешканців Хмельницької області підтвердився діагноз коронавірус. На Хмельниччині за минулу добу захворіли на коронавірус 1354 людини.