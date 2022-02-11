У Хмельницькому школярі з понеділка навчатимуться очно

Із понеділка, 14 лютого школи Хмельницького вийдуть на очне навчання, а в Кам`янці-Подільському – ще тиждень навчатимуться дистанційно. Сьогодні, 11 лютого комісія з ТЕБ і НС у Кам`янці-Подільському вирішила продовжити дистанційну форму навчання у закладах загальної середньої освіти та в закладах позашкільної освіти ще на тиждень – до 18 лютого.

Як пояснили у Хмельницькій міській раді, нового рішення комісія не приймала. «А дія рішення від 4 лютого про продовження дистанційного навчання у школах міста закінчилася 11 лютого. Тобто, 14 лютого школярі 1-11 класів Хмельницького повернуться за парти», – зазначили у міськраді.

У той же час сільські школи Хмельницької громади розпочали очне навчання ще 7 лютого. Дитячі садочки громади працювали у звичному режимі.

Нагадаємо, з 11 лютого Хмельниччина перейшла в червону зону епіднебезпеки. Тут діють відповідні обмеження, зокрема, заборона роботи закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос, роботи розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо, робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл, робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів, проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів, робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки. Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, «зеленого» Covid-сертифікату.