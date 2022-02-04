У сільських школах Хмельницької громади відновили очне навчання

Із понеділка, 7 лютого сільські школи Хмельницької територіальної громади вийдуть на очне навчання. Проте у навчальних закладах міста дистанційне навчання продовжили ще на тиждень – до 11 лютого. Відповідне рішення комісія з ТЕБ і НС прийняла сьогодні, 4 лютого.

Як пояснили у Хмельницькій міській раді, таке рішення продиктоване високим рівнем захворюваності серед школярів, педагогів та працівників харчоблоків на грип та ГРВІ, а також –збереженням рівня захворюваності на Covid-19. «За інформацією Департаменту освіти, а також управління охорони здоров'я, за попередній тиждень кількість дітей, що хворіють на сезонні вірусні та застудні захворювання, а також Covid-19, зросла. 24 дитини перебувають на стаціонарному лікуванні», – йдеться на сайті міськради.

У той же час у сільських школах громади хворих дітей та педагогів майже немає, кількість учнів невелика і це дозволяє розпочати там очне навчання. Дитячі садочки громади і надалі працюватимуть у звичному режимі.

Останні дні у Хмельницькому спостерігається стрімке зростання захворюваності на Covid-19. Від початку пандемії у 51 891 мешканців міста підтвердився діагноз коронавірус Covid-19. Оскільки багато випадків захворювання фіксують серед дітей дистанційне навчання у школах громади було запроваджене з 31 січня.