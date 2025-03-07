Через ГРВІ та грип учні не відвідували освітні заклади упродовж місяця

З понеділка, 10 березня, у закладах освіти Ужгорода відновлюють очне навчання. Рішення ухвалили 7 березня на засіданні протиепідемічної комісії Ужгородської міської ради.

Як повідомили у пресслужбі мерії, рівень захворюваності на грип та ГРВІ за останні шість тижнів вперше знизився на 4,5% від епідпорогу, а захворюваність серед дітей зменшилась на 26,1%. Натомість вірус сезонного грипу типу В продовжує циркулювати серед дорослого населення.

«Усі освітні заклади продовжать дотримуватися санітарно-гігієнічних вимог та рекомендацій для збереження здоров’я учасників освітнього процесу», – зазначили в Ужгородській міській раді.

Нагадаємо, через захворювання на ГРВІ та грип усі школи Ужгорода перевели на дистанційне навчання з 10 лютого, тож учні не відвідували освітні заклади упродовж місяця. Для порівняння – у 2024 році карантинні заходи в ужгородських школах тривали 2 тижні – з 5 по 19 лютого.