Павло Павлов відсидів 4 роки за втечу з місця смертельної ДТП

Засновника ГО «Доста Україна» Павла Павлова мобілізували до Збройних Сил України. Сталося це через кілька тижнів після звільнення закарпатця з в’язниці, де він просидів 4 роки за втечу з місця смертельної аварії.

Про затримання Павла Павлова біля Виноградівського суду 15 липня написав скандальний активіст Остап Стахів. За його словами, по дорозі до центру комплектування представник «Доста» зв’язався зі своєю дружиною.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

«Дружина Павла Оксана вже була в Берегові біля ТЦК, але поліція повідомила, що її чоловіка немає на місці та що його вже повезли у невідомому напрямку. Оксана Павлова написала повідомлення про злочин в поліцію, що Павла викрали, незаконно утримують, а тепер він ще й пропав», – написав Стахів у фейсбуці.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

ZAXID.NET намагався отримати інформацію щодо мобілізації скандального активіста в Закарпатському ОТЦК та СП, однак там ситуацію наразі не коментують.

У четвер, 16 липня, соратниця Павла Павлова з Вінниці Юлія Мазур повідомила, що закарпатець склав присягу. Представниця «Доста» звернулася до опонентів активіста з використанням ненормативної лексики.

«Паша є. Він на зв’язку, живий, здоровий. Прийняв присягу і вже в ЗСУ. Не буду озвучувати бригаду в цілях безпеки. Хочу, щоб усі ті, хто відправляли Павлова на фронт, позакривали пиз..аки», – сказала членкиня ГО «Доста».

Нагадаємо, 5 грудня 2017 року на об’їзній дорозі в Ужгороді Škoda з іноземною реєстрaцією збила 59-річного пішохода. Внaслідок отримaних трaвм чоловік помер, а винувaтець aвaрії втік. Тієї ж ночі прaвоохоронці отримaли інформaцію про пожежу в aвтомобілі Škoda польської реєстрaції нa подвір’ї бaтьків Павла Павлова у селищі Великий Березний.

У березні 2021 року суд визнав Павла Павлова винним у смертельній аварії та залишенні потерпілого в небезпеці й призначив йому 6 років ув’язнення. До оголошення вироку активіст сказав останнє слово і втік із зали суду. Після цього його оголосили в розшук.

У травня 2022 року апеляційний суд звільнив Павлова від покарання за скоєння аварії у зв’язку із закінченням строків давності, однак в частині відповідальності за залишення потерпілого в небезпеці вирок залишили в силі. Активіста відправили в тюрму на 6 років, зобов’язавши відшкодувати родині загиблого 200 тис. грн.

Того ж року, правоохоронці відкрили проти активіста «Доста» ще одну кримінальну справу, запідозривши його у незаконному поводженні з боєприпасами на Київщині.

У квітні 2023 року Верховний суд залишив без змін покарання Павлову у вигляді 6 років позбавлення волі. У червні 2026 року після чотирьох років, проведених у в’язниці, Павла Павлова звільнили умовно-достроково і він перебував під наглядом пробації.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ГО «Доста Україна», заснована Павлом Павловим у 2017 році, наразі перебуває у стані припинення. Організація відома на Закарпатті протестами щодо високих тарифів на комунальні послуги, неодноразовими акціями поблизу будівель газових служб та обленерго, мітингами щодо забезпечення прав ФОПів, перекриванням руху на кордонах, блокуванням доріг та викриванням гральних закладів.

У лютому 2026 року суд ув’язнив ще одного активіста «Доста» на Закарпатті. Іван Бовкун отримав 2 роки і 5 місяців ув’язнення за рекет.