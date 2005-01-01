У Сокальському районі утворили п'ять територіальних громад

Львівська облрада внесла зміни до перспективного плану Львівщини, утворивши у Сокальському районі п'ять територіальних громад. Досі це був один із найпроблемніших районів, оскільки мешканці села Соснівка влаштовували кілька разів протести проти об'єднання із Червоноградом, однак під час сесії 5 червня депутати ЛОР заявили, що всі проблемні питання вже врегульовані і Соснівка утворить свою громаду.

Згідно з рішенням ЛОР, на території Сокальського району будуть Сокальська міська громада (окрім Сокалю до неї входитимуть 19 сільрад), Белзька міська громада (вісім сіл та місто Белз), Великомостівська міська громада (вона була створена раніше і тут вже навіть пройшли вибори глави та депутатів ОТГ), Червоноградська міська громада (окрім Червонограда до її складу входить Острівська сільрада), а також Сілецька міська громада (сюди увійшли місто Соснівка, Волевинська, Межирічанська та Сілецькі сільські ради). За такі зміни до перспективного плану під час сесії 5 червня проголосували 46 депутатів ЛОР.

Прийнятий депутатами план утворення громад на території Сокальського району (для збільшення клікніть на зображення)

Перед голосуванням в облраді також виступив міський голова Червонограду Андрій Залівський, який заявив, що червоноградська влада вирішила дослухатися до думки мешканців Соснівки, які тричі приймали рішення про відмову у входження до Червоноградської ОТГ.

Водночас перший заступник голови Львівської ОДА Ростислав Замлинський під час обговорення цього питання заявив, що всі п'ять громад у Сокальському району, за попередніми підрахунками, є профіцитними (доходи кожної громади перевищуватимуть видатки).

За даними львівського Офісу реформ, наразі у Львівській області взагалі немає перспективного плану лише Дрогобицький район. Окрім створення громад у цьому районі Львівська облрада також планує доробити перспективний план Стрийського району, в якому утворили лише Грабовецьку ОТГ.

Додамо, що зміни до перспективного плану наберуть чинності після того, як їх затвердить Кабінет міністрів.