Через суперечку на роботі чоловік здійснив найбільший витік даних в історії ЦРУ

Колишнього офіцера Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) 35-річного Джошуа Шульте засудили до 40 років ув'язнення за витік надсекретних документів під кодовою назвою Vault 7 і передачу їх інформаційній платформі Wikileaks. Про це у ніч на пятницю, 2 лютого, повідомили низка американських новинних інформагентств, зокрема Sky News.

Мова йде про надання у 2017 році інформації про інструментарій Vault 7, що дозволяв американській розвідці шпигувати за окремими людьми. Шульте, який на той момент працював розробником програмного забезпечення в Центрі кіберрозвідки, що займається кібершпигунством проти терористичних організацій та іноземних урядів, надав Wikileaks близько 8761 документа, що стало найбільшим витоком даних в історії ЦРУ.

У переданих файлах Шульте були віруси, «трояни», інші хакерські програми, за допомогою яких ЦРУ зламували, наприклад, мобільні телефони терористів або іноземних політиків і перетворювали їх на підслуховувальні пристрої.

Зрештою, 1 лютого 2024 року чоловік отримав вирок за шпигунство, злом комп'ютерів, неповагу до суду та неправдиві заяви ФБР, а також зберігання зображень сексуального насильства над дітьми. Суддя Джессі М. Фурман заявив, що дії Шульте є «цифровим Перл-Харбором», який завдав «нечуваної шкоди національній безпеці», пише The New York Times.

Як з’ясували слідчі, мотивом злочинів Шульте був гнів через суперечку на роботі щодо його ефективності. Шульте був змушений звільнитися, бо весь час зривав терміни виконання завдань, і після звільнення віддав крадені матеріали WikiLeaks, бажаючи помститися своїм колишнім роботодавцям, ВВС.

Шульте став головним підозрюваним через кілька днів після розкриття WikiLeaks. Коли ФБР обшукало його квартиру в Нью-Йорку, за словами прокурорів, агенти знайшли зашифровані контейнери, що містять десятки тисяч відео та зображень дітей, які зазнали сексуального насильства, включаючи приблизно 3400 зображень та відео. За словами прокурорів, навіть після арешту у 2018 році Шульте намагався ще передати наявну у нього секретну інформацію.