Йому було 93 роки

У п’ятницю, 28 червня, у США помер 93-річний винахідник зі Львівщини Любомир Романків. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив український історик, політичний і громадський діяч, пластун Юрій Юзич.

«Сьогодні вночі (за українським часом) у США помер український винахідник-начальний пластун Любомир Романків», – написав Юзич.

Любомир Романків – провідний науковець компанії IBM у галузі комп’ютерних технологій народився 17 квітня 1931 року в місті Жовква на Львівщині. Видатний українець є автором та співавтором понад 60 патентів, також він очолював відділ електрохімічної технології й магнетизму Дослідного центру корпорації ІВМ (Йорктаун Гайтс, Нью-Йорк). Значна частина його роботи пов’язана з вивченням магнітних матеріалів.

За значні досягнення українець нагороджений медаллю Перкіна – найвищою відзнакою товариства хімічної промисловості США (1993), медаллю Вітторіо де Нора від Електрохімічного товариства США (1994), відзнакою пам’яті Морріса Н. Лібмана від IEEE (1994), визнаний Винахідником року за версією Асоціації прав інтелектуальної власності Східного Нью-Йорку (2000) і Винахідником року (Асоціація права інтелектуальної власності Нью-Йорку, 2001 рік). Крім того, науковець отримав 13 нагород за видатні винаходи та внесок від IBM і 25 нагород за винаходи та досягнення. Занесений до престижних видань «Хто є хто в науковому світі» та «Хто є хто в Америці». У березні 2012 року Любомир Романків введений до Зали національної слави США, і є одним з десяти винахідників (разом зі Стівом Джобсом), котрі удостоїлись такої честі.

Про своє походження українець не забував ніколи. Вже за кордоном вступив у «Пласт», активно його розвивав, добився включення українського «Пласту» у світову скаутську спільноту. А у 1997-2016 роках був начальним пластуном. Винахідника було нагороджено орденом князя Ярослава Мудрого. 27 вересня 2013 року Любомир Романків став почесним громадянином рідної Жовкви.