Американці вийшли на протести проти політики адміністрації Трампа

У США пройшла третя хвиля масштабних протестів проти президента країни Дональда Трампа. Мітинги No Kings («Без королів» – англ.) відбулися у 50 штатах, а участь у них взяли сотні тисяч людей, передає агентство Reuters.

Масові протести відбулися у суботу, 28 березня. Загалом було заплановано понад 3200 виступів у всіх 50 штатах Америки. Дві попередні акції «Без королів» зібрали мільйони учасників.

Під час протестів учасники виголошували продемократичні гасла та критикували зовнішню політику Дональда Трампа. Організатори мітингів заявили, що акції спричинені військовою операцією США в Ірані. Нагадаємо, США та Ізраїль розпочали спільну військову операцію проти Ірану 28 лютого.

Мітинги пройшли у Нью-Йорку, Вашингтоні, Лос-Анджелесі, Міннеаполісі та низці інших міст. Водночас більшість людей збиралася на мітинги за межами великих населених пунктів.

Tens of thousands of 'No Kings' anti-Trump protesters rally in Minneapolis, Minnesota pic.twitter.com/sHB69ijFsL — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) March 28, 2026

У центрі нью-йоркського Мангеттена відомий актор Роберт Де Ніро, який організовував мітинг, виголосив промову проти Трампа. На протест там зібралися тисячі людей.

«Були й інші президенти, які випробовували конституційні межі своєї влади, але жоден з них не становив такої екзистенційної загрози для наших свобод і безпеки», – сказав Де Ніро.

Нагадаємо, протести під гаслом «Без королів» вперше відбулися 14 червня 2025 року, в день святкування дня 250-річчя американської армії, який збігся із днем народження Трампа, та першим за понад 30 років військовим парадом. Під час акцій протесту мітингарі закликали до повалення «режиму Трампа», порівнюючи його дії з вчинками монарха, а не демократично обраного президента.

Вдруге масовані протести «Без королів» пройшли на тлі зупинки роботи уряду США, бо конгресмени не погодили фінансування.